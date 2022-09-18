За добу суботи, 18 вересня, Повітряні сили України знищили 5 безпілотників ворога та російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Про це повідомила прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ.

17 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня та один вертоліт Ка-52.

Повідомляється, що винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила близько десяти авіаударів про окупаційних військах.

Завдано вогневого ураження по польових складах боєприпасів, скупченню живої сили та техніки противника, а також і засобах протиповітряної оборони ворога.

Як повідомлялось раніше, у зв’язку з успішними діями ЗСУ щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро, російські війська готують собі шляхи відступу на херсонському напрямку.