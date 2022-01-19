Кошти від продажу наркотиків йшли в «общак»

У Городищенській виправній колонії Рівненської області правоохоронці викрили групу засуджених, які налагодили наркобізнес в установі. П’ятеро з восьми учасників злочинної групи відбували покарання у цій же установі і займалися продажем наркотиків та психотропних речовин, ще троє з-за її меж займалися їх постачанням. Передачі надсилали поштовими відправленнями або перекидали через огорожу. Зловмисникам повідомлено про підозру.

Рівненська обласна прокуратура у середу, 19 січня, повідомила про припинення діяльності міжрегіональної злочинної організації з восьми осіб, яка займалася постачанням та продажем наркотиків в колонії.

«Слідством встановлено, що 37-річний уродженець Донеччини, який за останні 20 років має 4 судимості, у тому числі за вчинення тяжких та особливо тяжких умисних злочинів, відбуваючи покарання в одній з виправних установ Рівненщини, використовуючи свій вплив у кримінальному середовищі, у квітні минулого року він створив злочинну організацію, до якої залучив ще двох «смотрящих» нижчого рівня. Ті завербували двох засуджених, які займались розповсюдженням заборонених речовин на території закладу», — ідеться у повідомленні прокуратури.

У цю групу залучили ще трьох осіб з-за меж колонії, які постачали наркотики та психотропні речовини з Волині та Донеччини. Їх надсилали через пошту або перекидали пакунки через паркан колонії. Прибуток йшов на поповнення так званого «общака».

Прокуратура повідомляє про вилучення під час обшуків у камерах та за місцями проживання підозрюваних наркотичних засобів, чорнових записів, мобільних телефонів та банківських карток, які використовували в своїй діяльності члени організації. Учасникам повідомлено про підозру. Досудове розслідування проводить слідче управління ГУНП у Рівненській області.

За даними управління СБУ у Рівненській області, куратором угруповання був громадянин Росії, якому організатор пересилав частину виручених від торгівлі наркотиками коштів. Правоохоронці задокументували 13 епізодів злочинної діяльності групи. Особи, які фасували й ховали у посилках наркотики, затримані. Це мешканці Луцька, селища Клавдієво-Тарасове на Київщині та міста Слов’янськ Донецької області.

Прокуратура на управління СБУ не повідомляють, у якій саме установі припинено наркобізнес, однак ZAXID.NET стало відомо, що ідеться про Городищенську виправну колонію.

Зазначимо, що того ж дня управління СБУ у Волинській області повідомило про викриття аналогічної групи з 9 осіб, які займалися постачанням на продажем наркотиків у Маневицькій виправній колонії Волинської області.