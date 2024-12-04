Прикарпатка за $1 тис. переправляла ухилянтів в ЄС під виглядом доглядальників за родичами
Жінці загрожує до 9 років ув’язнення
На Прикарпатті передали до суду справу місцевої мешканки, яка налагодила схему переправлення ухилянтів за кордон під виглядом доглядальників за родичами. Жінці загрожує до 9 років ув’язнення.
Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 4 грудня, прикарпатка підробляла медичні документи та сприяла у виготовленні неправдивих висновків про необхідність постійного догляду за матерями та бабусями військовозобов’язаних. Вартість такої довідки становила від тисячі доларів.
«У травні 2024 року двоє з її клієнтів успішно перетнули кордон, супроводжуючи своїх матерів, які насправді стороннього догляду не потребували. Ще один ухилянт покинув країну, супроводжуючи бабусю», – розповіли правоохоронці, відзначивши, що передали справу до суду.
За організацію незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України підозрюваній загрожує від семи до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.