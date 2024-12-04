За допомогою фіктивних довідок підозрювана переправила за кордон трьох чоловіків

На Прикарпатті передали до суду справу місцевої мешканки, яка налагодила схему переправлення ухилянтів за кордон під виглядом доглядальників за родичами. Жінці загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 4 грудня, прикарпатка підробляла медичні документи та сприяла у виготовленні неправдивих висновків про необхідність постійного догляду за матерями та бабусями військовозобов’язаних. Вартість такої довідки становила від тисячі доларів.

«У травні 2024 року двоє з її клієнтів успішно перетнули кордон, супроводжуючи своїх матерів, які насправді стороннього догляду не потребували. Ще один ухилянт покинув країну, супроводжуючи бабусю», – розповіли правоохоронці, відзначивши, що передали справу до суду.

За організацію незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України підозрюваній загрожує від семи до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.