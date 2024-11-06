Дмитро Мещеряков добровільно пішов на співпрацю з росіянами

Окупаційний директор заповідника «Асканія-Нова» на Херсонщині отримав підозру за незаконне вивезення до Росії червонокнижних тварин. Про це повідомила 6 листопада поліція Херсонської області.

Після окупації Херсонщини російські війська захопили біосферний заповідник «Асканія-Нова». Його так званим директором став мешканець Херсона 48-річний Дмитро Мещеряков. Чоловік добровільно пішов на співпрацю з росіянами.

У 2023 році Мещеряков незаконно вивіз до Росії кількох тварин, занесених до Червоної книги України, чим завдав заповіднику збитків на 22 млн 200 тис. грн.

«Працівники управління стратегічних розслідувань в Херсонській області з’ясували, що фігурант протягом 2023 року, використовуючи свої повноваження, разом із військовими Росії забезпечив незаконну передачу тварин заповідника до аналогічних російських установ», – розповів Мещеряков.

Зокрема, до Державного природного біосферного заповідника «Ростовський» та Асоціації зі збереження та відновлення рідкісних та зникаючих видів тварин «Жива природа степу» з «Асканії Нова» вивезли:

2 зебр Чапмана,

2 бізонів американських

2 коней Пржевальського,

2 олені Давида.

Окупаційному директору заочно повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, у 2023 році Росія незаконно встановила окупаційну адміністрацію в боісферному заповіднику «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна. Через фактичний контроль заповідника росіянами українська сторона не може забезпечити охорону природи та функціонування заповідника.