Путін прирівняв товари з окупованого Донбасу до російських
Підконтрольні бойовикам підприємства отримали доступ до російських державних закупівель
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про «гуманітарну допомогу» окупованим проросійськими бойовиками районам Донецької та Луганської областей. Документ дозволяє закуповувати товари, виготовлені на окупованих територіях, на рівні з російськими, повідомила в понеділок, 15 листопада, агенція РБК.
За словами Путіна, у такий спосіб він «захищає права і свободи» мешканців псевдореспублік «ДНР» і «ЛНР». На думку президента Росії, гуманітарна допомога окремим районам Донецької та Луганської областей потрібна для «недопущення подальшого зниження рівня життя в умовах економічної блокади» та пандемії Covid-19.
Тепер у Росії визнаватимуть сертифікати на товари та послуги, видані у «ДНР» та «ЛНР». Допуск товарів із цих утворень до державних закупівель буде нарівні з російськими.
Путін вже доручив організувати пункти пропуску на кордоні, через які переміщатимуться товари з окупованих територій Донбасу. Крім того, Путін має намір внести зміни до двох своїх указів, які стосувалися санкцій проти України. Із цих списків буде виключено товари з окупованих українських територій.
Нагадаємо, що раніше Путін дозволив жителям окупованих районів Донеччин і Луганщини отримувати у спрощеному режимі російські паспорти. Також жителі цих районів голосували на останніх виборах у російську Держдуму, які пройшли у вересні.