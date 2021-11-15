Президент Росії Володимир Путін підписав указ про «гуманітарну допомогу» окупованим проросійськими бойовиками районам Донецької та Луганської областей. Документ дозволяє закуповувати товари, виготовлені на окупованих територіях, на рівні з російськими, повідомила в понеділок, 15 листопада, агенція РБК.

За словами Путіна, у такий спосіб він «захищає права і свободи» мешканців псевдореспублік «ДНР» і «ЛНР». На думку президента Росії, гуманітарна допомога окремим районам Донецької та Луганської областей потрібна для «недопущення подальшого зниження рівня життя в умовах економічної блокади» та пандемії Covid-19.

Тепер у Росії визнаватимуть сертифікати на товари та послуги, видані у «ДНР» та «ЛНР». Допуск товарів із цих утворень до державних закупівель буде нарівні з російськими.

Путін вже доручив організувати пункти пропуску на кордоні, через які переміщатимуться товари з окупованих територій Донбасу. Крім того, Путін має намір внести зміни до двох своїх указів, які стосувалися санкцій проти України. Із цих списків буде виключено товари з окупованих українських територій.

Нагадаємо, що раніше Путін дозволив жителям окупованих районів Донеччин і Луганщини отримувати у спрощеному режимі російські паспорти. Також жителі цих районів голосували на останніх виборах у російську Держдуму, які пройшли у вересні.