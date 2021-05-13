Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорює видачу своїх паспортів на окупованій території в спрощеному порядку. Про це вона написала у Facebook у середу, 12 травня.

«Звернула увагу на той факт, що Росія продовжує, а останнім часом навіть прискорює, свою політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду територіях України. Зокрема, окупаційна влада Криму змушує вчителів, інших працівників шкіл та членів їхніх родин до обов’язкової реєстрації на “тренувальне всеросійське онлайн голосування на виборах до Держдуми Росії”. Освітян зобов’язують підтверджувати факти реєстрації скриншотами. У разі невиконання цієї процедури, окупаційна влада погрожує їм звільненням», – заявила Денісова.

За її словами, це робиться з метою подальшої «реалізації суб’єктності Криму в складі РФ».

Така ж ситуація, за словами Денісової, і на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

«Наразі паспорти там отримали майже 600 тисяч українських громадян – це чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Діють за принципом – якщо ти не отримуєш паспорт – ти не працюєш», – повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

У квітні Денісова повідомляла, що орієнтовно 500 тисяч людей в окупованих населених пунктах Донбасу отримали російські паспорти.

Нагадаємо, у травні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволив у спрощеному порядку видавати російські паспорти жителям контрольованої російськими гібридними силами частини Донбасу.

МЗС України висловило протест у зв’язку з цим рішенням і вимагало, щоб такі документи не визнавалися іноземними державами. Частина країн ЄС уже оголосила, що підтримує Україну і ці документи не визнаватиме.

24 квітня 2020 року Путін підписав закон, який звільняє від сплати мита за російський паспорт жителів непідконтрольних українському уряду частин Донецької та Луганської областей.