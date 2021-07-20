Вибори в Держдуму РФ призначені на 19 вересня 2021 року

Жителі окупованих території Донецької та Луганської областей, які отримали російські паспорти, зможуть дистанційно проголосувати на виборах в Держдуму РФ. Відповідний порядок дистанційного онлайн-голосування затвердили у російській ЦВК.

Дистанційне електронне голосування окрім виборів до Держдуми РФ, що призначені на 19 вересня 2021 року, цьогоріч буде застосовуватися на виборах депутатів різних рівнів, у тому числі – в окупованому Росією Севастополі.

Заступник голови ЦВК РФ Микола Булаєв розповів, що цьогоріч було вирішено дозволити людям, які отримали громадянство РФ у спрощеному порядку (мова йде саме про людей, які проживають на територіях окупованого Донбасу) взяти участь у виборах, пише ТАСС.

Згідно з постановою ЦВК, для участі у голосуванні прописка на території РФ не потрібна. Натомість для цього варто мати лише паспорт громадянина РФ, отриманий у спрощеному режимі.

Зауважимо, що мешканців окупованого Донбасу Кремль вже залучав до голосування. Так, влітку 2020-го, людей, які вже отримали російські паспорти, організовано вивозили в Ростовську область Росії для голосування за поправки до російської конституції. За словами правозахисників, тоді число учасників вимірювалося тисячами і не було добровільним.

Інформація про те, що Кремль спробує залучити мешканців ОРДЛО у цьогорічному голосуванні поширювалась ще з березня цього року. Реагуючи на це в українському МЗС закликали жителів окупованих територій не брати участі в голосуванні.

Речник МЗС Олег Ніколенко тоді в коментарі LB.ua заявляв, що участь у російських виборах мешканців Донбасу, як і мешканців тимчасово окупованого Криму, поставить під сумнів легітимність виборів, а результати такого голосування не визнаватимуться ні Україною, ні міжнародним співтовариством.

У самому Кремлі вже неодноразово заявляли, що не розглядають варіантів включення окупованих українських територій Донбасу до складу РФ. Натомість видачу російських паспортів українським громадянам в ОРДЛО, в адміністрації президента РФ характеризують​ як таку, що носить «виключно гуманітарний характер і не може розглядатися як інструмент включення ОРДЛО до складу Росії».

Як інформував ZAXID.NET, у цьогоріч у травні Росія прискорила масову видачу своїх паспортів на окупованих територіях Донбасу. До кінця 2021 року Кремль загалом хотів збільшити їхню кількість там до мільйона.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на початку травня 2021 року повідомила, що російські паспорти на окупованому Донбасі вже отримали майже 600 тис. українців. Російська сторона називає число в понад 500 тис.

Українська влада заявила про невизнання таких паспортів. Цю позицію підтримав Євросоюз. Не визнавати документи закликали й держави-учасниці Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомляв, що українська сторона має списки з іменами людей, які отримали паспорти РФ.