Автомобіль загруз, водії буксували й не могли виїхати

Двох нетверезних чоловіків, які загрузли і не могли самостійно виїхати з території Рівненського війського полігону, помітив черговий і викликав поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце, з’ясували, що обидвоє справді п’яні і не мають посвідчень водія. Куди їхали через полігон — невідомо.

Про загрузлий у піску старенький Opel на закритій території Рівненського військового полігону до поліції у неділю, 20 лютого, о 14:20 повідомив черговий. Вони заїхали з боку села Тучин і загрузли.

«Група реагування патрульної поліції Гощі прибула на виклик, де виявили в салоні двох чоловіків, які на авто забуксували в піску та не могли виїхати. За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель села Річиця з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Утім, від проходження огляду на стан сп’яніння на місці та в медичному закладі він відмовився», — повідомила поліція Рівненської області у понеділок, 21 лютого.

Вимогу поліцейських пред’явити документи водій проігнорував. Пасажир авто, 33-річний односелець водія, сказав, що до території полігону автомобілем керував він, але також не має посвідчення водія. Результат огляду на стан алкогольного сп’яніння цього чоловіка показав перевищення допустимої норми у понад 11 разів. Куди порушники їхали через полігон, поліція не повідомляє. На обидвох поліцейські склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (керування у нетверезому стані) та ст. 126 (керування без посвідчення водія) КУпАП.