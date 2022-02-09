На вимогу патрульних зупинитися водій лише додав швидкості

Нетверезий 34-річний водій врізався в дерево, тікаючи від поліцейських у Рівненському районі. Він їхав з вимкненими фарами й проігнорував вимогу поліцейських зупинитися. Через кілька кілометрів під час обгону вилетів з дороги. Понівечене авто з місця події забирали евакуатором.

Про ДТП з п’яним водієм поліція Рівненської області повідомила у вівторок, 8 лютого. Того дня під час патрулювання поліцейські з Гощанського відділення помітили на дорозі неподалік села Федорівка автомобіль Opel Zafira, який рухався без увімкненого ближнього світла фар.

«Вимогу про зупинку водій проігнорував і лише додав швидкості. Поліцейські на службовому авто із увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом поїхали за правопорушником. Орієнтовно через чотири кілометри під час здійснення маневру обгону вантажівки водій не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, де врізався у дерево», — ідеться у повідомленні поліції.

Результат огляду на стан сп’яніння 34-річного водія, жителя села Великі Межиричі Рівненської області, показав 1,27 проміле. За порушення правил дорожнього руху, ігнорування вимоги про зупинку, скоєння ДТП і керування у стані сп’яніння на чоловіка поліцейські склали п’ять адміністративних матеріалів. Розбитий автомобіль з місця події забирали евакуатором.