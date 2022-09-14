Американська розвідка виявила, що Росія з 2014 року витратила щонайменше 300 млн доларів на іноземні партії та політиків у більш ніж 20 країнах світу. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на огляд розвідки.

Адміністрація президента вирішила розсекретити деякі висновки розвідки, щоб протистояти здатності Росії впливати на політичні події у країнах Європи, Африки та інших регіонах.

Згідно зі звітом, Москва планувала витратити ще сотні мільйонів доларів для своєї прихованої глобальної кампанії проти демократичних систем. Натомість просувалися політичні сили, що відповідали інтересам Кремля.

Москва використовувала криптовалюту, готівку та подарунки для впливу на політичні сили за кордоном, часто використовуючи для цього рахунки та ресурси російських посольств.

За даними джерел в адміністрації, фінансовані РФ політичні сили виявили в Албанії, Чорногорії, Мадагаскарі, та Еквадорі. Цей огляд не стосується Сполучених Штатів, але американські чиновники кажуть, що їхня країна теж вразлива до російського впливу. Також чиновники казали про одну азійську країну, назву якої не розголошують.

Пов'язані з Кремлем сили також використовували підставні компанії, аналітичні центри для впливу на політичні події, зокрема на користь ультраправих груп.

Держдепартамент США 12 вересня розіслав в американські посольства у понад 100 країнах листа з описом таємної діяльності РФ. Союзникам запропонували запровадити заходи для зменшення російського впливу: зокрема ввести санкції та випровадити з країни причетних до таємної кампанії.

У листі, як кажуть журналісти, ідеться, що фінансування контролюють російські державні структури (наприклад, ФСБ) та політики, зокрема «кухар путіна» Євген Пригожин та бізнесмен Олександр Бабаков.