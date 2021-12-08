Після видалення пухлини пацієнт відчув полегшення у прямому та переносному сенсі

Гігантську кісту селезінки вагою 8,5 кг видалили 23-річному пацієнту у Рівненській центральній міській лікарні. Чоловік звертався до багатьох медичних закладів, але встановити діагноз і усунути проблему не вдавалося. Після операції пацієнт втратив 8,5 кг ваги і швидко одужує.

Про успішну операцію з видалення величезної кісти у молодого чоловіка Рівненська центральна міська лікарня повідомила у середу, 8 грудня. До відділення ургентної хірургії зі скаргами на постійну важкість у животі поступив 23-річний пацієнт родом з Краматорська. Раніше він звертався до багатьох медичних закладів, до цього побував у трьох лікарнях, проте встановити точний діагноз та усунути проблему не вдавалося.

Після обстеження на комп’ютерному томографі було виявлено новоутворення в животі. «Під час відкритої операції лікарі з подивом виявили гігантську кісту селезінки. Утворення займало дві третини черевної порожнини! Величезна кіста сягала 8,5 кг», — ідеться у повідомленні лікарні.

Цей випадок лікарі медзакладу назвали непересічним та екстраординарним. Нині молодий чоловік почувається добре й швидко одужує.