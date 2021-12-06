Усі попередні операції з пересадки серця у Рівному були успішними

Через добу після трансплантації серця у Рівненській центральній міській лікарні помер реципієнт. 49-річний чоловік з Вінницької області до пересадки був у дуже важкому стані й переніс кілька операцій. Дві попередні трансплантації серця, проведені у Рівному, були успішними.

Після пересадки серця у Рівненській центральній міській лікарні 49-річний пацієнт прожив добу і у неділю, 5 грудня, помер. Операцію у ніч з 3 на 4 грудня провели рівненські лікарі разом з фахівцями з Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. Шалімова, які спеціально прибули у Рівне. Донором став 35-річний чоловік з Рівненської області, який поступив у лікарню 2 грудня з тяжкими травмами голови. Після того, як лікарі констатували у нього смерть мозку, родичі дали згоду взяти у чоловіка для пересадки серце, печінку та нирки.

Операція з пересадки серця у Рівному тривала загалом понад 15 годин. Першим про успішну пересадку повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк, який подякував родичам донора за їхню згоду.

Однак через добу після пересадки серця пацієнт помер. Як розповів ZAXID.NET головний лікар Рівненської міськлікарні Євген Кучерук, чоловік до операції перебував у дуже важкому стані, переніс дві операції і мав вагу понад 100 кг.

Інші органи донора повезли у Київ, оскільки пацієнтам з Рівненщини, які потребують пересадки, вони за деякими показниками не підійшли. Євген Кучерук повідомив, що пересадки печінки та нирок провели у київському «Охматдиті» та в інституті імені Шалімова.

Усі попередні трасплантації серця у Рівненській міськлікарні були успішні. Першу пересадку серця у Рівному провели рік тому, у грудні 2020, 46-річному мешканцю міста Сарни. Невдовзі після операції чоловік з новим серцем самостійно, за кермом власного авто, приїхав у Рівне на курс реабілітації.