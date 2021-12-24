Водій утікав від поліції, наражаючи людей на небезпеку

Увечері 23 грудня поліцейські переслідували нетверезого водія, про якого повідомили клієнти автозаправної станції у Сарнах на Рівненщині. Чоловік випивав та конфліктував на АЗС, а потім сів за кермо і поїхав, не реагуючи на вказівку правоохоронців зупинитися. На виїзді з Сарн патрульні заблокували автомобіль втікача й склали на нього п’ять адмінматеріалів про порушення.

Про неадекватного відвідувача АЗС увечері четверга, 23 грудня, на лінію «102» повідомили клієнти автозаправної станції. Чоловік після вживання спиртного посварився з відвідувачами. Потому сів за кермо Toyota Avensis і поїхав геть.

Після отримання повідомлення про порушника сарненські поліцейські помітили вказаний автомобіль на трасі на виїзді з Сарн. «Законну вимогу про зупинку водій проігнорував і лише додав швидкості, неодноразово порушуючи правила безпеки дорожнього руху та наражаючи інших учасників на небезпеку. Для припинення подальших протиправних дій водія інспектори орієнтували колег з відділення №2 селища Рокитне. Порушника вдалося зупинити, заблокувавши йому подальший рух», — ідеться у повідомленні поліції Рівненської області.

41-річний житель селища Рокитне документів на право керування транспортним засобом патрульним не показав, на вигляд був нетверезий, але від огляду на місці події та в медичному закладі відмовився. Водія відсторонили від керування і склали на нього адмінматеріали за п‘ятьма статтями Кодексу про адміністративні правопорушення: ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами у стані сп'яніння), ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку), ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх), ч. 2 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ст. 125 (інші порушення правил дорожнього руху).