Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов попросив прем’єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати та направити до РНБО інформацію про власників усіх енергетичних та газових компаній в Україні через ріст тарифів на комуналку в січні. Відповідний лист опублікував сайт LIGA.net в середу, 5 травня.

В документі зазначено, що РНБО має намір розглянути питання «ускладнення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги». Саме тому Данілов попросив в уряду направити до РНБО інформацію про структуру власників усіх енергетичних, енергопостачальних компаній та операторів систем розподілу електроенергії (колишніх обленерго), а також газопостачальних і газозбутових підприємств.

Водночас секретар РНБО попросив також підготовити матеріали про підвищення в Україні комунальних послуг та вдосконалення державного регулювання на ринках газу, тепла та електроенергії.

Нагадаємо, із серпня 2020 року в Україні відкрився вільний ринок газу для побутових споживачів. Українці отримали право легко змінювати постачальників газу, якщо чинний з якихось причин їх не влаштовував. Обмеження щодо ціни газу були скасовані, а вартість природного газу змінювалася щомісяця.

З 1 січня 2021 в Україні зросли майже усі тарифи на комунальні послуги, що викликало невдоволення серед населення. Після низки протестів у регіонах уряд запровадив державне регулювання цін, яке мало стосуватися газу, спожитого у лютому та березні, та встановив ціну 6,99 грн за кубометр.

Згідно із законом про ринок газу, компанії-продавці блакитного палива для побутових споживачів повинні оприлюднювати його ціну за п’ять днів до початку місяця постачання, якщо вартість на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.