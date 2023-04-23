Міноборони РФ розпочало нову масштабну кампанію з набору добровольців, намагаючись якомога довше уникати нової хвилі відкритої мобілізації й можливої напруженості у суспільстві у зв'язку з цим. Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.

В рамках широкомасштабної кампанії реклама набору добровольців до російського війська з'явилася в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні, зазначають у розвідувальній спільноті.

Нова реклама апелює до «чоловічої гордості» потенційних рекрутів, закликаючи долучатися «справжніх чоловіків», а також підкреслюючи фінансові вигоди від вступу на службу. Після того, як доступ до вербування ув'язнених було припинено, приватна військова компанія «Вагнера» також конкурує за обмежений пул російських чоловіків призовного віку.

«Залишається дуже малоймовірним, що кампанія приверне 400 тис. добровольців, про які повідомляло міністерство оборони РФ. Влада Росії майже напевно прагне відкласти будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію на якомога довший термін, щоб мінімізувати внутрішні розбіжності», – повідомляє розвідка.

Нагадаємо, 14 квітня президент Росії Владімір Путін підписав закон, який прирівняв електронні повістки до паперових, запровадив створення реєстру військовозобов'язаних та закрив кордони для ухилянтів.