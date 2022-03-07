Знайдені після обстрілу росіянами Миколаєва снаряди реактивної системи залпового вогню «Смерч»

У понеділок вранці, 7 березня, Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України, завдаючи ракетно-бомбові та артилерійські удари по населених пунктах.

«Розпочато дванадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України. З початку доби російський окупант продовжив нанесення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що загарбники продовжують використовувати аеродроми Білорусі для здійснення авіаударів по Україні.

«Діючи підступно, окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, «зелених коридорів», беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах», – зазначають у Генштабі.

Зокрема, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок. У цей час росіяни знімають постановочні репортажі для російських телеканалів з негативом проти ЗСУ.

Водночас, українська армія продовжує завдавати ворогу великі втрати, багато російських військових здаються в полон.

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