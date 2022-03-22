В Авдіївці обстріли армії РФ завдали значних руйнувань, є жертви

Російські військові завдали удару по українському місту Авдіївка новими реактивними снарядами з системи залпового вогню «Торнадо-С». Поліція розпочала досудове розслідування через через обстріли росіянами цивільного населення.

Як повідомили в Нацполіції, 21 березня окупанти обстрілювали Авдіївку з авіації та артилерії. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. Руйнувань зазнали щонайменше 15 будинків – житло, заклади освіти. Через обстріли в місті є пожежі. Поліцейські проводять слідчі дії, а також евакуюють мешканців з небезпечних районів.

Снаряд реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С», яким армія РФ обстріляла Авдіївку

Також поліція продемонструвала фотографію з блоком системи керування 9Б706 від так званого «високоточного» 300-мм реактивного снаряду 9М544/9M549 для реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Ці блоки керування розробляються російським науково-виробничим об’єднанням «СПЛАВ». Реактивні снаряди 9М544/9M549 призначені для ураження об’єктів броньованої та неброньованої техніки, а також живої сили, повідомляє «Мілітарний».