Окупанти продовжують зазнавати значних втрат та отримувати поранених, через що не вистачає медиків

Російські окупанти в Україні відчувають гостру нестачу медичного персоналу через велику кількість поранень. Через брак власних сил окупанти ставлять на військовий облік лікарів-мешканців з тимчасово окупованих територій, повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ в понеділок, 24 квітня.

Зокрема, йдеться про Херсонщину, район Бердянська, де окупанти примусово ставлять на облік тих, хто отримав російські паспорти. Якщо лікарі не погоджуються співпрацювати, їм погрожують втратою роботи.

«Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. З метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних закладів Бердянська, які отримали паспорти громадян російської федерації, почали змушувати до постановки на військовий облік ворога. У випадку відмови – погрожують їм втратою робочих місць», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Зазначимо, у Генштабі заявили, що росіяни продовжують значних втрат на фронті, через що створюють шпиталі на базі цивільних будівель. 23 квітня Генштаб повідомив, що у селі Містки Луганської області окупанти облаштували військовий шпиталь у місцевій школі, де наразі перебуває велика кількість поранених росіян.