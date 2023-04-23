Окупанти розпочали бійку, яка переросла у стрілянину

На Луганщині найманці ПВК «Вагнер» влаштували бійку з військовослужбовцями збройних сил Росії, яка згодом переросла у перестрілку. Конфлікт міг виникнути через те, що окупанти не мають значних досягнень на фронті, повідомили у неділю, 23 квітня, у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, між представниками ПВК та військовими-строковиками відбувся конфлікт у селищі Станиця Луганська, яке тимчасово перебуває в окупації. Спочатку суперечка спровокувала бійку, а згодом – стрілянину.

«Нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями ЗС РФ та найманцями ПВК "Вагнер", яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін», – повідомили у Генеральному штабі.

Скільки саме загиблих та поранених окупантів було внаслідок сутички, в Генштабі не уточнили. У прес-службі відомства додали, що росіяни продовжують зазнавати значних втрат на фронті, через що створюють шпиталі на базі цивільних будівель. Наприклад, у селі Містки окупанти облаштували військовий шпиталь у місцевій школі, де наразі перебуває велика кількість поранених росіян.