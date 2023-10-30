У районі Бахмута Донецької області війська росії суттєво посилили своє угруповання й перейшли від оборони до активних дій, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

В інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна» у понеділок, 30 жовтня, він зазначив, що на сході ситуація залишається складною, окупанти не полишають спроб домогтися успіхів і щоденно атакують українські позиції.

За його словами, особливу активність окупанти проявляють у районі Куп'янська на Харківщині. Там вони намагаються просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута, за словами командувача Сухопутних військ, росіяни суттєво посилили своє угруповання та перейшли від оборони до активних дій.

За словами Сирського, біля Бахмута росіяни намагаються зупинити просування українських військ і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках використовують штурмові групи зі складу так званих загонів «Шторм Z». Їхні дії підтримують щільний вогонь артилерії та мінометів, постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Однак завдяки зусиллям Сил оборони України окупанти зазнають великих втрат і не можуть досягти поставлених цілей, наголосив Сирський.

Зазначимо, раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв про те, що українським військовим вдалося просунутися на нові позиції біля Бахмута.

Також нагадаємо, що росіяни намагаються оточити Авдіївку на Донеччині. Водночас саме біля Авдіївки вони зазнають найбільших втрат.