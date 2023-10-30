Станом на 29 жовтня українські війська просунулися під Бахмутом за залізничну колію. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 29 жовтня геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися за залізничну колію на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Також геолокаційні кадри свідчать, що українські військові просунулися на заході Запорізької області.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська продовжували штурмові дії на південь від Бахмута та продовжували наступ на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.