За словами Зеленського, Сили оборони в найближчій перспективі збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут

Президент Володимир Зеленський під час дискусії з редакторами американськими ЗМІ у Вашингтоні заявив, що Сили оборони в найближчій перспективі збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут на Донеччині і «ще два міста». Про це 22 вересня повідомляє CNN.

Під час дискусії Зеленський поділився найближчими перспективами щодо деокупації українських територій і заявив про план звільнити Бахмут та ще два міста, не уточнивши їх назв.

«Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста ... Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 17 вересня українська армія звільнила Кліщіївку Донецької області. Кліщіївка розташована на південь від Бахмута поруч з Андріївкою, яку ЗСУ звільнили 15 вересня. Таким чином, звільнення Кліщіївки й Андріївки дає можливість ЗСУ продовжувати операцію з оточення Бахмута.

Ці два села є ключовими для перерізання логістичних шляхів постачання російської армії в захоплений Бахмут з південного напрямку. Звільнення цих сіл дозволить витіснити росіян з Бахмута.