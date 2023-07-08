Російські війська намагаються вести наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському й Мар'їнському напрямках. Лише впродовж останньої доби там понад 25 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Як наголосили у відомстві, на південному фронті окупанти стоять в обороні. Ворог також продовжує вбивати мирне населення України та надалі ігнорує закони і звичаї війни, використовує тактику терору.

Протягом доби окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши зенітні керовані ракети С-300 та іранські ударні БпЛА Shahed. Внаслідок бойової роботи наші підрозділи ППО збили п'ять ворожих дронів-камікадзе. Частина ударних БпЛА влучила у промислові об'єкти й об'єктів інфраструктури у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Також ворог завдав 34 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждало, зокрема, місто Лиман. Там загинули вісім цивільних, 13 осіб поранено.

«Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою», – попередили в Генштабі.

Нагадаємо, напередодні в Міноборони України повідомили, що Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої, а українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах і зачищають територію. Також у відомстві зазначили, що на півдні Росія втрачає у 5,3 раза більше військових, ніж Україна.