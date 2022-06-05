Російські ракети влучили в об’єкти інфраструктури на півночі столиці України

Зранку у неділю, 5 червня, по Києву було випущено 5 крилатих ракет Х-22, одну знищили підрозділи ППО, решта влучила в об'єкти інфраструктури. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Сьогодні, 5 червня, близько 6 години ранку, збройні сили Російської Федерації здійснили пуски 5 крилатих авіаційних ракет Х-22 з акваторії Каспійського моря у напрямку Києва. Одна ракета була знищена підрозділом Протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України. Решта – влучили в об’єкти інфраструктури на півночі столиці України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежі, які виникли внаслідок удару, локалізовано. Небезпеки немає.

Своєю чергою, глава «Укрзалізниці» Олександр Камишин розповів, що сьогодні вранці російські війська вкотре обстріляли залізничну інфраструктуру. 4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на лівому березі Києва.

За його словами, серед залізничників був один поранений, йому надали медичну допомогу. І оперативно розпочали ліквідацію наслідків удару.

«Але не промовчало російське міноборони. Вони вкотре збрехали, що ціллю були «поставлені східноєвропейськими країнами танки Т-72 та друга бронетехніка, розміщені в корпусах вагоноремонтного підприємства», – написав глава «Укрзалізниці».

Х-22 «Буря» (виріб Д-2, відповідно до класифікації НАТО – AS-4 Kitchen – «Кухня») – радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22. Приблизна вартість ракети Х-22 близько 300-500 тис. доларів.

Як інформував ZAXID.NET, 5 червня близько 6-ї години ранку Києві ворог здійснив ракетні обстріли Дарницького та Дніпровського районів столиці України. Госпіталізовано одну людину.

Також повідомлялось, що сили Протиповітряної оборони України збили над Обухівським районом Київської області російську ракету.