Окупанти обстріляли інфраструктурний об'єкт

Зранку у неділю, 5 червня, війська держави-терориста Росії завдали ракетних ударів по Києву. Про вибухи у Дніпровському та Дарницькому районах столиці повідомив у Telegram мер Віталій Кличко.

«Кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація – пізніше...», – зазначив він.

Згодом Кличко уточнив, що ракетні удари були завдані по об’єктах інфраструктури. Унаслідок ударів постраждала одна людина, її госпіталізовано до лікарні.

«На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки», – повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.

Радник голови офісу президента України Сергій Лещенко повідомив, що російські удари в Києві завдавалися об'єктам «Укрзалізниці».

Крім того, як повідомили в Київській ОВА, вранці над Обухівським районом Київщини силами ППО збита російська ракета. Попередньо – травмованих та руйнувань немає.

«Увага! Сьогодні зранку над Обухівським районом силами ППО збита ворожа ракета. Попередньо - жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється. Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог», – повідомили у Київській ОВА.

Додамо, що станом на 6:00 повітряну тривогу оголосили майже по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму та Херсона.