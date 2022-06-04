Через обстріли РФ загорілась святиня Святогірської Лаври на Донеччині
Внаслідок обстрілу полум’я повністю охопило головну будівлю храму
На Донеччині через російські обстріли масштабна пожежа охопила Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври. Про це повідомив прес-центр УПЦ.
«4 червня 2022 року внаслідок воєнних дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври», – йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу полум’я повністю охопило головну будівлю храму. Інформації про загиблих та постраждалих на даний момент немає.
Це вже не перший обстріл Свято-Успеньскої Святогірської Лаври, яка є притулком для біженців від російської збройної агресії. 4 травня під час атаки на лавру там постраждали четверо людей.
30 травня під час обстрілу загинули двоє монахів, черниця. Ще троє ченців були поранені.