Попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки в Миколаєві

Російські окупанти 4 червня обстріляли Корабельний район Миколаєва, внаслідок чого загинуло щонайменше три людини. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб – двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні.Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики», – заявив Сєнкевич.

За словами мера, попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки.

Зранку 4 червня повідомлялося, що Миколаїв обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню, про постраждалих не було відомо.