Троє людей загинули у Миколаєві унаслідок артобстрілу росіян
Миколаїв обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки в Миколаєві
Російські окупанти 4 червня обстріляли Корабельний район Миколаєва, внаслідок чого загинуло щонайменше три людини. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
«Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб – двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні.Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики», – заявив Сєнкевич.
За словами мера, попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки.
Зранку 4 червня повідомлялося, що Миколаїв обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню, про постраждалих не було відомо.
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