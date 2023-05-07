Українські військові в бліндажі під час вибухів у Бахмуті

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявляє, що в Бахмуті Донецької області росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати вдосконаленішу техніку та проводять перегрупування військ. Про це він розповів у неділю, 7 травня, після відвідування позицій українських військових.

«Бахмут. Важка оборона триває. Я відвідав наших воїнів у районах ведення бойових дій, зустрівся з командирами бойових частин… Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ. Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії», – заявив Сирський.

Сирський зазначив, що станом на сьогодні Силам оборони вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку. Але росіяни все ще сподіваються захопити місто до 9 травня. «Наше завдання – не допустити цього», – наголосив він.

Зауважимо, що раніше ватажок приватної військової компанії «Вагнер», воєнний злочинець Євґєній Пріґожин заявляв, що для повної окупації міста їм не вистачає двох квадратних кілометрів.

Бахмут продовжує залишатися найгарячішою точкою російсько-української війни. Росіяни не рахуються з втратами під час спроб захопити місто. Раніше українські військові опублікували відео, де було видно, що росіяни масово застосували в місті фосфорні бомби.