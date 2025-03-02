Росіяни жертвують життям своїх солдатів, щоб знищити українські позиції

Російська армія використовує живу силу для знищення українських позицій на Торецькому напрямку. Так звані російські камікадзе гинуть під час доставки мін. Про це повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на речника оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитра Запорожця в неділю, 2 березня.

«Кількість позицій (на Торецькому напрямку – ред.), які відповідають обороноздатності, залишається все менше. Ворог активно знищує позиції, завдає ударів FPV-дронами, завдає артилерійських ударів, і ми змушені від таких позицій, звісно, відступати», – сказав Запорожець.

Попри це, як зазначає речник ОТУ «Луганськ», ворог платить життям окупантів за знищення позицій українських військових.

«Він використовує таку тактику, як танкові міни й люди-камікадзе, які повинні для знищення тої чи тої позиції підібратись до неї або померти поруч біля такої позиції, або ж маючи надію закинути той чи інший вибуховий пристрій, наприклад, ТМ-62, який не завжди в них детонує… На такі речі ворог іде задля того, щоб якось нас відтісняти», – продовжив Запорожець.

За словами речника, російських військових, які доставляють міни, також називають «колобками». Їм не завжди вдається відбігти на безпечну дистанцію під час підриву. Іноді окупанти гинуть ще на етапі переміщення мін до позицій Сил оборони.

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 1110 російських окупантів.