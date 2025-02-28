Сили оборони стримують росіян, які намагаються зайти в тил траси, яка йде від Юнаківки до Суджі

Росіяни піхотними групами намагаються штурмувати лінію кордону в районі села Новеньке Сумської області. Українські військові не дають здійснити ворогу прорив кордону. Про це у п’ятницю, 28 лютого, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Коваленко зауважив, що наразі прориву у районі Новенького не відбулося, бої тривають.

«Щодо ситуації на Сумщині, в районі Новенького, про що повідомляють у медіа. Наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. Сили оборони знищують ворога. На цю мить прориву не відбулося, бої тривають», – йдеться у повідомленні.

Аналітики DeepState позначили село Новеньке на карті сірою зоною.