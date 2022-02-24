Росіяни захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС
Окупанти вивісили на захоплених об'єктах російські прапори
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС захопили окупанти на території Херсонської області. Про це пише «Суспільне» з посиланням на міського голову Таврійська Микола Різак.
«І не тільки головну споруду Північно-Кримського каналу, а й триколор повісили на Каховській ГЕС. Я сам особисто це бачив гради, танки на ГЕС. Танки та БТРи приїхали, вивісили прапор», – каже Різак.
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