Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій

Російські військові збільшили обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському – намагається покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України.

З метою посилення адміністративно-поліцейських заходів на тимчасово зайнятій території Запорізької області, до міста Бердянськ прибули близько 500 військовослужбовців зі складу Росгвардії.

Українська авіація протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація щодо втрат ворога уточнюється.