Російські командири роблять бізнес на війні, відправляючи за гроші підлеглих військовослужбовців із першої лінії фронту в тил, повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Якщо військовослужбовець не хоче перебувати на першій лінії фронту, він має заплатити та його відвезуть у тил. Найбільш поширений такий військовий бізнес на гарячих ділянках фронту, де підрозділи російської армії зазнають втрат і щогодини перебування в окопі може стати останнім», – йдеться в повідомленні.

Наприклад, у районі Бахмута Донецької області за таку послугу російські офіцери просять 5 тис. рублів за добу.

«Таким чином російські командири хочуть отримати велику суму грошей, яку їм обіцяли Шойгу та Путін перед відправкою до України, але в черговий раз обманули. У цій ситуації, як і в інших, інтереси пересічних військовослужбовців не враховуються», – резюмували в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого Росія втратила в Україні майже 66300 військових. Статистику втрат російських загарбників в Україні читайте тут.