Протипіхотні міни ПОМ-2 перебувають на озброєнні російської армії

Російські окупанти дистанційно замінували Зайцеве забороненими Оттавською конвенцією мінами ПОМ-2 для дискредитації Збройних сил України – цими боєприпасами бойовики обстріляли житловий сектор селища.

Оперативно-тактичне командування «Північ» пише, що бойовики обстріляли селище у понеділок, 12 квітня. Дистанційне мінування вони здійснили під виглядом дій українських військових. Одна із мін потрапила в приватний будинок, де мешкає літнє подружжя. Вони не постраждали.

фото ООС

На опублікованих світлинах видно, що російські окупанти написали на мінах українські гасла, а також намалювали нацистську символіку.

Українські військові уточнили, що особливість мін ПОМ-2 полягає в тому, що їх не можливо знешкодити без підриву.

Вони нагадали, що Україна, відповідно до згаданої Оттавської конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. Водночас Росія відмовилась підписати та ратифікувати конвенцію. Так, ці міни досі перебувають на озброєнні російської армії.

Через дії російських окупантів Україна звернулася до ОБСЄ.