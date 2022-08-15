З окупованого Мелітополя почали вивозити родини російських військових, хоча ще кілька днів тому повідомлялось, що з Херсона росіяни тікають саме до Мелітополя. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Після активної роботи ЗСУ минулого тижня військовослужбовці Росії почали вивозити свої родини з Мелітополя. Ми це бачимо чітко», – заявив Федоров.

Водночас мер підтвердив інформацію, що після підриву мостів у Херсонській області місцеве «керівництво» окупантів також тікає до Мелітополя. Крім того, у місті посилилися перевірки будинків для пошуку диверсантів, а також масові «фільтрації» посеред вулиці.

В середині липня з'явилась інформація, що на окупованих південних територіях України російські загарбники забирають житло в українців. Деякі окупанти привозили з РФ свої сім'ї, щоб заселити до будинків мелітопольців.

Проте вже на початку серпня з окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту.

12 серпня радник мера Маріуполя повідомив, що з узбережжя окупованого Маріуполя вивезли родини російських військових після вибухів на аеродромі в Криму.