Російські генерали Валєрій Солодчук (зліва) та Алєксандр Дворіков виконують накази Кремля у війні проти України

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило особисті дані двох російських генералів з найвищого командного складу, які виконують накази Кремля щодо знищення України. Це командувач 36 армії Східного військового округу ЗС РФ Валєрій Солодчук, який керував спеоперацією щодо захоплення Києва, та командувач Південного військового округу ЗС РФ Алєксандр Дворніков, причетний до злочинів проти Маріуполя.

За даними ГУР Міноборони, 51-річний генерал-лейтенант Валєрій Солодчук бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командує підрозділами 36-ї армії, виділеними до складу угруповання військ «Схід». У період із лютого до квітня 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці його підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

Восени 2014 р. – навесні 2015 р. керував формуванням на тимчасово окупованій території Донецької області 1 армійського корпусу 12 Командування резерву (згодом Центр територіальних військ, 8 армія) Південного ВО ЗС РФ. Командувач 1-го армійського корпусу.

Особисті дані Валєрія Солодчука (біографія, паспорт, індивідуальний податковий номер, адреса реєстрації) можна переглянути тут.

Інший високопосадовий російський військовий – генерал-армії РФ Алєксандр Дворніков. З 8 квітня цього року призначений командувачем угруповання російських військ, задіяних під час відкритого військового вторгнення в Україну, до цього часу здійснював командування угрупованням військ «Південь».

Підлеглі йому підрозділи збройних сил та військ національної гвардії Росії причетні до військових злочинів проти мирного населення Маріуполя.

Особисті дані Алєксандра Дворнікова (паспорт, військове посвідчення, адреса реєстрації, інформація про членів сім'ї та їхні фото) за посиланням.