Кожен восьмий народний депутат підозрюється у скоєнні кримінального злочину

Рух «Чесно» підготував список народних депутатів Верховної Ради IX, які підозрюються у скоєнні кримінальних злочинів, серед них 12 мають підозри у злочинах проти національної безпеки. Серед підозрюваних – Олександр Дубінський, Петро Порошенко, Нестор Шуфрич та інші відомі політики.

Як ідеться в опублікованому на сайті руху «Чесно» дослідженні, найбільше підозрюваних у державній зраді і злочинах проти національної безпеки серед представників забороненої проросійської партії ОПЗЖ, але також підозри мають двоє обранців від «Слуги народу» та самовисуванець Андрій Деркач. Крім того, п’ятий президент і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко підозрюється в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу.

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Разом із п’ятим президентом України до списку підозрюваних у злочинах проти нацбезпеки увійшли: уже ліквідований Ілля Кива, Нестор Шуфрич, також вже ліквідований Олексій Ковальов, Олександр Дубінський, Андрій Деркач, Віктор Медведчук, Олег Волошин, Тарас Козак, Ренат Кузьмін, Олександр Пономарьов, Вадим Рабінович.

Рух «Чесно» нагадує, що у грудні 2021 року Петро Порошенко отримав підозру у так званій вугільній справі. За версією слідства, у 2014–2015 роках Порошенко разом із Медведчуком організували купівлю вугілля на державних шахтах Донеччини та Луганщини, коли ці підприємства були під контролем російських терористів. У лютому 2024 року ДБР завершило досудове розслідування щодо Порошенка.

«Ім’я п'ятого президента фігурує і в десятках інших кримінальних проваджень, але точна їхня кількість невідома. Наприкінці 2021-го Порошенко казав, що стосовно нього відкрито 130 кримінальних справ — 40 із них закрили, а 90 ще розслідують», – йдеться у тексті руху «Чесно».

Окрім держзради, Петро Порошенко проходить ще по 130 кримінальним провадженням. Так, за показами Медведчука, в 2016 році до нього звернувся Порошенко з проханням допомогти привласнити нафтопровід, враховуючи контакти Медведчука з керівництвом Російської Федерації. Як зізнався Медведчук, Порошенко вирішував всі адміністративні питання по незаконному привласненню труби: суди, прокуратура, АМКУ, ФДМ приймали рішення, необхідні для особистих інтересів Порошенка. За словами експертів такими діями Порошенко завдав збитків державі у розмірі 210 млн доларів.