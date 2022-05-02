Уряд Румунії оголосив тендер на ремонт залізничної лінії між Джурджулешти (Молдова) та портом Галац для перевезення вантажів з України. Про це заявив міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну, пише «Економічна правда».

«Ми оперативно запустимо залізничну лінію до порту Галац. 19 травня 2022 року закінчується термін проведення тендеру на ремонт ширококолійної залізничної лінії між Джурджулешти та портом Галац», – зазначив міністр.

За рахунок цього маршруту Україна зможе відвантажувати та отримувати вантажі через Молдову та порт Галац.

Таким чином, дунайський порт стане одним із ключових портів у регіоні для перевезення товарів та сировини. Ремонт цієї залізничної лінії триватиме 60 днів з дати підписання контракту.

Загальна вартість тендеру становитиме 1,289 млн леїв (2 млн грн). Проєкт фінансується бюджетом CFR Infrastructure.