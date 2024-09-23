СБУ ідентифікувала двох російських офіцерів, відповідальних за обстріли України
Слідчі встановили, що Андрєй Малишев та Дмітрій Єгоров організували обстріли енергетичної інфраструктури Київщини й Вінниччини
Служба безпеки України ідентифікувала двох російських командирів, які організовують обстріли цивільної та критичної інфраструктури України, та заочно повідомила їм про підозру. Йдеться про 59-річного генерал-майора та командира 326 важкої бомбардувальної дивізії командування дальньої авіації Росії Андрєя Малишева, а також про командира військової частини № 75715 дивізії, 46-річного полковника Дмітрія Єгорова. Про це стало відомо з повідомлень про підозри в «Урядовому кур'єрі» за 27 серпня та 21 вересня.
Зазначимо, що Андрєя Малишева звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ). Окупант мешкає в смт Серишево-2 Амурської області, що за майже 8 тис. км від України. З 2019 року він командує 326 дивізією. Малишев має звання заслуженого льотчика Росії та ряд державних нагород. Його син Олександр Малишев є оператором бортових засобів зв'язку в гарнізоні «Енгельс».
У тексті підозри йдеться, що саме Малишев 10 лютого 2023 року організував обстріл підстанції «Вінницька» у селі Гуменне Вінницької області. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали житлові будинки, цивільні мешканці отримали поранення.
Ще одну підозру в порушенні звичаїв війни отримав російський полковник Дмітрій Єгоров, який також мешкає у селищі Серишево-2. Єгоров командує військовою частиною № 75715, яка входить до 182 важкого бомбардувального авіаційного полку 326 дивізії. Бойовий склад 182 полку становить 16 стратегічних бомбардувальників ТУ-95мс.
Накази обстрілювати Україну Дмітрій Єгоров отримував він Андрєя Малишева. У тексті підозри йдеться, що полковник погодився завдати ракетних ударів по електропідстанціях, гідроелектростанціях. Слідство встановило, що з лютого по жовтень 2022 року він випускав по цивільних об'єктах України з ракетоносців-бомбардувальників ТУ-95МС ракети Х-101. Злочин Єгоров реалізовував у змові з генерал-лейтенантом Сєргєєм Кобилашем та його заступником Олегом Пчєлою. Зокрема, саме Дмітрій Єгоров організував обстріл 31 жовтня 2022 року підстанції «Північна» у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київщини.
Додамо, що 326 важка бомбардувальна авіаційна дивізія дислокується на авіабазі «Українка». Саме туди у 2022 році росіяни перекинули частину стратегічних бомбардувальників після атаки невідомих безпілотників на авіабазу «Енгельс». Окупанти використовують такі крилаті ракети як Х-22, Х-55, Х-101 та їхні варіації.