Генерал-майор Андрєй Малишев та полковник Дмітрій Єгоров

Служба безпеки України ідентифікувала двох російських командирів, які організовують обстріли цивільної та критичної інфраструктури України, та заочно повідомила їм про підозру. Йдеться про 59-річного генерал-майора та командира 326 важкої бомбардувальної дивізії командування дальньої авіації Росії Андрєя Малишева, а також про командира військової частини № 75715 дивізії, 46-річного полковника Дмітрія Єгорова. Про це стало відомо з повідомлень про підозри в «Урядовому кур'єрі» за 27 серпня та 21 вересня.

Зазначимо, що Андрєя Малишева звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ). Окупант мешкає в смт Серишево-2 Амурської області, що за майже 8 тис. км від України. З 2019 року він командує 326 дивізією. Малишев має звання заслуженого льотчика Росії та ряд державних нагород. Його син Олександр Малишев є оператором бортових засобів зв'язку в гарнізоні «Енгельс».

У тексті підозри йдеться, що саме Малишев 10 лютого 2023 року організував обстріл підстанції «Вінницька» у селі Гуменне Вінницької області. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали житлові будинки, цивільні мешканці отримали поранення.

Ще одну підозру в порушенні звичаїв війни отримав російський полковник Дмітрій Єгоров, який також мешкає у селищі Серишево-2. Єгоров командує військовою частиною № 75715, яка входить до 182 важкого бомбардувального авіаційного полку 326 дивізії. Бойовий склад 182 полку становить 16 стратегічних бомбардувальників ТУ-95мс.

Накази обстрілювати Україну Дмітрій Єгоров отримував він Андрєя Малишева. У тексті підозри йдеться, що полковник погодився завдати ракетних ударів по електропідстанціях, гідроелектростанціях. Слідство встановило, що з лютого по жовтень 2022 року він випускав по цивільних об'єктах України з ракетоносців-бомбардувальників ТУ-95МС ракети Х-101. Злочин Єгоров реалізовував у змові з генерал-лейтенантом Сєргєєм Кобилашем та його заступником Олегом Пчєлою. Зокрема, саме Дмітрій Єгоров організував обстріл 31 жовтня 2022 року підстанції «Північна» у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київщини.

Додамо, що 326 важка бомбардувальна авіаційна дивізія дислокується на авіабазі «Українка». Саме туди у 2022 році росіяни перекинули частину стратегічних бомбардувальників після атаки невідомих безпілотників на авіабазу «Енгельс». Окупанти використовують такі крилаті ракети як Х-22, Х-55, Х-101 та їхні варіації.