Аліну Маслову в Карпатах знайшли працівники СБУ

Служба безпеки України видворила з держави російську блогерку Аліну Маслову, після її постів про відпочинок на гірськолижному курорті «Драгобрат». Про це повідомив у неділю, 31 грудня, ужгородський журналіст Віталій Глагола.

23-річна москвичка Аліна Маслова упродовж кількох днів публікувала фото свого відпочинку у Карпатах в Instagram, де у неї є 174 тис. підписників. Зокрема, росіянка побувала на «Драгобраті» і опублікувала сторіс відпочинку на лижах. Судячи з фото, в Україну Маслова приїхала не сама, а разом з родиною або друзями.

Уже через кілька днів працівники СБУ розшукали Аліну Маслову і попросили її покинути межі України. Про це свідчить відео, опубліковане Віталієм Глаголою у Telegram. Офіційно СБУ не повідомляла про інцидент із росіянкою.

Одна зі сторіс Аліни Маслової із курорту «Драгобрат». Фото Віталія Глаголи

Аліна Маслова у своїх сторіс повідомила, що в неї також є паспорт громадянина України, що заборонено чинним українським законодавством. Зі слів Віталія Глаголи, під час спілкування з представниками Служби безпеки, Маслова визнала, що не підтримує російську агресію проти України. Хоча на опублікованому журналістом відео Маслова стверджує, що вона начебто не переглядає новини і не знає, що відбувається. Коли працівник СБУ спитав блогерку, що вона думає з приводу російської агресії в Україні, вона відповіла, що не знає і почала плакати. «Я не знаю. Я в цих політичних питаннях не розбираюсь», – заявила Маслова у відповідь на питання про ставлення до війни і додавши, що є «людиною світу».

«Я вчила українську, молдавську та російську. Я люблю і Україну, і Росію. Але сама з Молдови, маю багато друзів в обох країнах. І через політичні дії я не хочу розділяти цю любов, мені щиро шкода постраждалих, я допомагала біженцям на початку всієї цієї історії, але ніколи не приймала нічий бік. Я людина світу», – заявила Маслова

Коли ж працівник СБУ ще раз уточнив, яка її позиція і чи вона підтримує агресію, Маслова відповіла: «Ні, я не підтримую. Я знаю, що Росія почала все це. Я знаю, що відбувається на території України і мені реально дуже шкода, що так. Коли це все починалось, я в блозі теж заступалась за Україну. Але в мене дуже багато аудиторії і з України, і з Росії, і з Молдови. І коли почався великий хейт і срач, я вирішила, що більше не буду ніколи цю тему піднімати», – заявила Маслова. Судячи з відео, розмова відбувається в одному з ресторанів курорту, весь час перед Масловою лежить паспорт Російської Федерації.

Аліна Маслова народилась в Тирасполі, столиці невизнаного маріонеткового утворення «Придністровська Молдавська Республіка», у цьому місті досі проживає її сім’я. Більшість мешканців невизнаної ПМР мають російське громадянство. Аліна Маслова живе у Москві, де намагається зробити музичну кар’єру.