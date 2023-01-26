Чоловік півроку переховувався від слідства

СБУ затримала на Львівщині усіх учасників незаконної схеми переправлення через держкордон осіб призивного віку. Цього тижня оперативники затримали третього співучасника, двох його напарників затримали ще влітку.

«До складу організованого злочинного угруповання входили мешканці Львівщини. Зловмисники забезпечували ухилянтів фальшивими медичними довідками про непридатність до військової служби. За пакет таких документів просили 5000 доларів», – повідомила СБУ Львівщини 26 січня.

Останнього, третього фігуранта злочинної схеми, який переховувався від слідства, затримали 24 січня в одному з сіл Стрийського району. Це раніше судимий 47-річний львів’янин, який відповідав за пошук потенційних клієнтів та забезпечував виготовлення фальшивих медичних довідок ухилянтам. Весь цей час він перебував у розшуку.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року затримали керівника угруповання, 54-річного мешканця міста Стебник. Він збирав клієнтську базу та координував виготовлення документів. Другого учасника схеми, 34-річного жителя Дрогобича, який забезпечував функціонування технічної сторони злочинної діяльності, затримали в серпні.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч.3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією). Зловмисників взяли під варту.

Викриття проводили контррозвідники управління СБУ у Львівській області за координації департаменту контррозвідки СБУ спільно із слідчими поліції Львівщини.