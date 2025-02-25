Зрадниці доручили облаштувати поблизу порту схрон з комплектуючими для саморобного вибухового пристрою

Служба безпеки затримала в Одесі агентку російської воєнної розвідки, яка на замовлення ворога готувала у місті схованки з вогнепальною зброєю та компонентами для вибухівки. Про це СБУ повідомила у вівторок, 25 лютого.

Агенткою виявилася 32-річна одеситка, яку наприкінці 2024 року дистанційно завербував кадровий співробітник Сил спеціальних операцій російського ГРУ. За його вказівкою вона підпалила релейну шафу сигнальної установки і трансформаторну підстанцію на місцевій лінії залізничного сполучення. Потім зрадниці доручили облаштувати поблизу порту схрон з комплектуючими для саморобного вибухового пристрою.

«Для цього жінка їздила до Дніпра, де за координатами свого російського куратора забрала зі схованки елемент вибухівки, замаскований в пачку від сигарет. Після повернення в Одесу зрадниця намагалася закласти комплектуючу для СВП у заздалегідь підготовлену схованку біля портової інфраструктури», – розповідають в СБУ.

Та коли одеситка намагалася закласти частини для вибухівки, її затримали контррозвідники СБУ. Згодом встановили, що до цього схрону жінка також мала доставити вогнепальну зброю, яку планувала забрати з іншого прифронтового міста.

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон із доказами комунікації з російським ГРУ.

Листування одеситки з агентом російського ГРУ

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за державну зраду та диверсію. Одеситці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ у понеділок, 24 лютого, повідомила про викриття двох настоятелів церков УПЦ МП, які вихваляли російського президента Владіміра Путіна та поширювали антисемітські заклики.