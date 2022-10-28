СБУ затримала свого працівника за вимогу хабара 150 тис. доларів
Працівнику київської спецслужби інкримінують шахрайство
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Служба безпеки України викрила свого працівника на вимаганні великої суми хабара від підприємця за закриття справи і повернення вилученого майна. Свої послуги співробітник головного управління СБУ в Києві та області оцінив у 150 тис. доларів. Однак йому інкримінують шахрайство, позаяк він не мав впливу на розслідування цієї кримінальної справи і не планував насправді допомагати підозрюваному.
«Як встановили співробітники СБУ, зловмисник вимагав від приватного підприємця 150 тис. доларів. За це обіцяв нібито повернути вилучене майно, яке слугувало доказовою базою в одному з проваджень, і закрити справу. При цьому він не мав жодного стосунку до цього провадження, не міг вплинути на розслідування і насправді займався шахрайством», – повідомили 28 жовтня у СБУ.
Працівника спецслужби затримали 27 жовтня «на гарячому» – коли він отримав 30 тис. доларів як другий транш хабара.
У ДБР додали, що аванс, 10 тис. доларів, працівник спецслужби отримав ще у червні і пообіцяв підприємцю сприяти у поверненні комп’ютерної та будівельної техніки, яку вилучили під час кримінального провадження.
«Нібито завдяки знайомству з високопосадовцями за ці кошти він пообіцяв допомогти повернути вилучене майно та закрити кримінальне провадження за фактом незаконного видобутку корисних копалин, яке розслідується слідчими ДБР», – уточнили в Офісі прокурора.
Працівнику спецслужби повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.
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