Кораблі належали українському держпідприємству

Служба безпеки України разом з іспанськими правоохоронцями заблокувала спроби Росії привласнити два українських кораблі. Судна, які намагалися вкрасти росіяни, належать державному підприємству України. Спершу представники російської компанії домовилися про оренду цих суден, а згодом з допомогою посадовцями українського підприємства намагалися отримати їх як плату за надуманий борг.

СБУ не називає російську компанію, яка намагалася привласнити судна, однак уточнює, що це підприємство, яке перебуває під санкціями. За оцінками СБУ, кораблі загально коштують понад 10 млн доларів. «Для реалізації оборудки представники країни-агресора «домовились» з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії. Потім учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні», – розповіли співробітники СБУ.

Правоохоронцям України та Іспанії вдалося вчасно викрити російських шахраїв та зупинити передачу кораблів окупантам. Працівники СБУ встановили осіб, причетних до крадіжки. За матеріалами СБУ суд арештував два кораблі та планує оголосити підозру посадовцям українського державного підприємства, які допомагали росіянам. Зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.