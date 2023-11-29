Затриманий зберігав вибухівку та боєприпаси у схроні біля будинку своєї сім’ї.

Служба безпеки України затримала мешканця Івано-Франківської області, який збував зброю представникам кримінальних угруповань. Чоловік зберігав вибухівку та боєприпаси у схроні біля будинку своєї сім’ї.

Як повідомили в управлінні СБУ в Івано-Франківській області 29 листопада, 53-річний мешканець Коломиї продав три автомати «АК-74» та пістолет «Стєчкіна» з набоями мешканцю однієї з центральних областей. Іншу зброю знайшли у схроні в недобудованій споруді неподалік приватного будинку одного з членів його родини.

«Під час проведення спецоперації з викриття фігуранта та вилучення його арсеналу чоловік намагався чинити опір та втекти, однак був затриманий СБУ неподалік місця, де він облаштував свій склад. У ході обшуків у схроні, а також за адресою проживання фігуранта та його родича правоохоронці вилучили близько 50 м детонуючого шнуру з вибуховою речовиною, 10 запалювальних трубок, 4 гранати, понад 700 набоїв до автоматичної зброї, глушники, піротехнічні патрони, димові шашки та 7100 доларів США, які фігурант отримав від збуту зброї», – інформують в СБУ.

Затриманому оголосили підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами і взяли під варту. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють джерело походження зброї та усіх причетних до злочину.