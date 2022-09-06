Власника зброї та боєприпасів наразі встановлює поліція

У полі в Івано-Франківській області правоохоронці виявили схованку зі зброєю і боєприпасами: автомат, магазини до нього, рушницю, 170 різних набоїв та кілька гранат. Відомо, що схрон виявили у Калуському районі. Інформацію про заховану зброю поліцейські отримали під час розслідування кримінальної справи. Правоохоронці встановлюють власника зброї, однак наразі не розголошують, про яку саме кримінальну справу йдеться.

Як у вівторок, 6 серпня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, схрон із боєприпасами правоохоронці виявили у Калуському районі у полі. Інформацію про розташування схованки зі зброєю слідчі отримали під час розслідування однієї з кримінальних справ.

«Неподалік одного із населених пунктів у Калуському районі у полі правоохоронці виявили замаскований схрон зброї та боєприпасів. В результаті огляду місця події виявлено: розкомплектований АК, глушник та два магазини до нього, обріз рушниці, близько 170 набоїв до зброї різного калібру, сім гранат РГД та шість запалів до них», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами). Наразі всю зброю і вибухівку вилучили. Поліцейські встановлюють їх власника.