Спецпредставник президента РФ з економічного співробітництва з іноземними державами Кіріл Дмітрієв

Родичі головного перемовника Кремля Кіріла Дмітрієва цьогоріч в’їжджали в Україну та США з американськими паспортами. Зокрема Наталія Дмитрієва, яка є сестрою перемовника, перетнула український кордон за кілька днів до переговорів між американськими й російськими делегаціями в Саудівській Аравії. Про це інформують офіційні джерела Kyiv Post.

Як свідчать дані ДПСУ та кількох джерел медіа, Наталія Дмітрієва в’їхала в Україну за американським паспортом 8 лютого і пробула там чотири дні.

З’ясувалось, що Наталія Дмітрієва та її мати Тамара Шевченко досить часто подорожували за кордон з американськими паспортами. Обидві жінки впродовж повномасштабної війни також продовжували підтримувати особисті та фінансові зв’язки як з Україною, так і зі Сполученими Штатами.

Неназвані співрозмовники медіа підтвердили, що найближчі родичі Дмітрієва досі володіють нерухомістю в Києві, а також мають активи в Європі та інших країнах.

«Хоча більшість людей, які мають американський паспорт, є громадянами США, у деяких випадках його може отримати й негромадянин США. Kyiv Post ще не вдалося перевірити, як Наталія Дмітрієва і її мати, які перебували в Україні й мали українські паспорти, отримали американські паспорти та чи є вони повноправними громадянами США», – звертає увагу KP.

Згідно з документами, Шевченко і Дмітрієва народилися в Україні. Український паспорт Наталія Дмітрієва отримала в Москві у 2013 році. А її мати, яка народилася в Чернігові, отримала свій паспорт в Києві у 2017 році.

Сам неофіційний дипломатичний представник Кремля Кіріл Дмітрієв народився в Києві в 1975 році. Освіту здобув в Стенфордському університеті та Гарвардській школі бізнесу. Після навчання Дмітрієв переїхав до РФ, де став керівником Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ).

«Згодом РФПІ став ключовим інструментом Москви в обході західних санкцій. Після анексії Криму Росією у 2014 році й фонд, і Дмітрієва заблокували США та ЄС», – ідеться в матеріалі.

Журналісти повідомляють, що Дмітрієв мешкає в Штатах протягом кількох років, утім немає жодних доказів того, що він є або коли-небудь був громадянином США.

Раніше повідомлялось, що Стів Віткофф, який фактично є особистим послом Дональда Трампа до Владіміра Путіна, не зміг переконати російського диктатора припинити вогонь вздовж нинішньої лінії фронту. Путін вимагає повної окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.