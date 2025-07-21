Кременецький районний суд присудив 10 років позбавлення волі жителю Кременеччини, який в соціальних мережах фіктивно збирав гроші на лікування поранених військових. У суді обвинувачений Павло Оболончик свою провину не визнав і додав, що свідки на нього наговорюють та їх підкупили поліцейські.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений восени 2022 року вирішив методом шахрайства виманювати в людей гроші на фіктивне лікування військовослужбовців. Для цього він привласнив кілька банківських карток своїх знайомих та співжительки.

У 2023 році обвинувачений розмістив у фейсбуці кілька оголошень з фото та скрінами документів, де просив перекинути на банківські рахунки гроші для лікування бійців ЗСУ. Такі оголошення він опублікував в різних групах.

«У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав та пояснив, що він не заволодівав банківськими картками та не розміщував, не поширював у соцмережах фейкової інформації для збору коштів на допомогу важкопоранених військовослужбовців та на їх лікування. У цей період він перебував в Житомирському СІЗО. Не маючи доступу в місцях попереднього тримання до гаджетів та інтернету, обвинувачений не міг створити сторінку в фейсбуці, розмістити інформацію та зазначити реквізити банківської карти», – йдеться у вироку Кременецького райсуду від 10 липня.

Павло Оболончик повідомив в суді, що телефон працівникам поліції видала його співжителька після його затримання та повідомила про вчинення цих злочинів. Також обвинувачений додав, що гроші з банківської карти знімав у банкоматах на прохання співмешканки, яка видала йому банківську карту, повідомила пінкод, банк та просила зняти гроші. Чоловік додав, що жінка оговорює його в суді тому, що за це їй заплатили працівники поліції. Просив суд його виправдати.

Однак правоохоронці встановили, що на мобільному телефоні обвинуваченого в фейсбуці зареєстровані три акаунти. Від цих акаунтів розміщено по кілька оголошень в різних групах про збір грошей для важкопоранених військових. У мобільному застосунку є карткові рахунки «Мій рахунок», а аналітика надходження по всім картковим рахункам становить за червень 35 507 грн, за липень - 115,4 грн, а за серпень – 30 778 грн.

У суді сторона обвинувачення повідомила, що особи, які утримуються у СІЗО, мають можливість користуватися мобільними телефонами. Відповідно, під час вивчення доказів довели, що обвинувачений з телефона створив електронні скриньки, профілі в фейсбуці, з яких поширював фейкову інформацію для збору грошей. Також використовував в галереї телефону фото поранених та хворих військових, фото медичної документації, зазначаючи при цьому номери банківських карток банків.

Суд визнав чоловіка винним в шахрайстві і призначив йому 2 роки ув’язнення. Однак зважаючи на те, що обвинувачений скоїв новий злочин, маючи не погашені судимості, (зокрема, покарання від 8 жовтня 2024 року за крадіжку у великих розмірах), суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. На вирок можна подати апеляційну скаргу.