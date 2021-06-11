У Рівненській області правоохоронці викрили шахраїв, які викрали в пенсіонерки майна на понад 4 млн грн. Зловмисники заволоділи земельними ділянками жінки та її нерухомістю. Про це повідомляє Нацполіція.

Поліція затримала 49-річну мешканка Рівненщини і її 42-річного знайомого. Використовуючи підроблені документи, вони заволоділи нерухомістю 70-річної жінки з Рівного. Шахраї «переписали» на себе чотири земельні ділянки, новобудову та житловий будинок на загальну суму 4 085 615 грн.

Слідчі скерували кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно 49-річної жінки до суду, а її співучасник наразі оскаржує підозру про вчинення злочину в апеляційному суді.

Також правоохоронці розшукують третього підозрюваного у справі. За скоєне обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна – обтяжуючою обставиною є вчинення злочину щодо особи похилого віку.