Після залякувань шахрайки студентка з села Велятино забрала з дому всі сімейні заощадження

Верховний суд України підтвердив восьмирічне ув'язнення для шахрайки із Волині, яка погрожувала студентці із Закарпаття смертю матері. Жінка довела студентку до розпачу, заявивши, що на її сім'ю наведена «порча», і виманила у неї гроші та золото на понад півмільйона гривень. Сам випадок стався ще у 2018 році в селі Велятино Хустського району, шахрайку затримали одразу після того, як до поліції звернулася матір студентки.

Про рішення суду у середу, 10 червня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. «Суд касаційної інстанції залишив у силі вирок Хустського районного суду та ухвалу Закарпатського апеляційного суду, за якими громадянку засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Встановлено, що засуджена, залякуючи мешканку Закарпаття нібито наведеною «порчею» на членів її сім’ї, внаслідок чого неминуче настане смерть матері, ввела студентку в оману, запевнивши, що може «зняти порчу» у вигаданий нею спосіб і допомогти уникнути трагічних наслідків», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Відомо, що студентка погодилася віддати шахрайці кошти і під час однієї із зустрічей передала їй 8 тис. доларів, понад 8 тис. євро та золото на понад 1 тисячу доларів. Загальну шкоду потерпілій правоохоронці оцінили у 549 тисяч гривень.

Про цей же випадок у 2018 році повідомляла поліція Закарпаття, зазначаючи, що на той час 29-річна шахрайка звернулася до 17-річної студентки на вокзалі у Хусті. Жінка заявила, що на батьків дівчини навели «порчу», наслідки якої можуть бути летальними. Жінка заявила, що може допомогти уникнути смерті батьків, але за це дівчина має їй заплатити. Після цього студентка побігла додому в село Велятино і взяла звідти всі сімейні заощадження. Дізнавшись про цей випадок, матір студентки написала заяву у поліцію і правоохоронці оперативно розшукали шахрайку із Володимир-Волинського.